Вашингтон, 22 сентября, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Южноафриканская и американская актриса Шарлиз Терон рассказала, как чуть не вышла замуж в период пандемии. Её слова приводит издание Harper’s Bazaar.

Цитата из к/ф «Скандал». реж Джей Роуч. 2020. США, Канада Шарлиз Терон в роли Мегин Келли и Джон Литгоу в роли Роджера Эйлза

«Во время пандемии у одного человека были планы на брак со мной. Это были очень глубокие отношения. Но я не была уверена. Не знала, хочу ли я этого. Я просто уже так отвыкла от этого», — заявила актриса. Она также добавила, что в настоящий момент не рассматривает возможность вступления в брак.

Напомним, Шарлиз Терон в разные периоды встречалась с актёрами Крейгом Бирко, Стюартом Таунсендом и Шоном Пенном, а также музыкантом Стивеном Дженкинсом. В то же время актриса ни разу не вступала в брак ни с одним из избранников.