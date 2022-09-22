Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Европа предстоящей зимой попадёт в очень трудную ситуацию, в отличие от Соединенных Штатов, заявила 22 сентября министр финансов США Джанет Йеллен на конференции издания The Atlantic в Вашингтоне.

Европа и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, зимой Европа столкнётся с энергетическим кризисом из-за взлёта цен на энергоносители, но воздействие этой ситуации на экономику США не будет значительным.

«Мы видим, как в Европе взлетели цены на энергоносители, и для них это обернется очень тяжелой зимой. Мы здесь даже в близкой степени не подвергнемся ничему подобному», — сказала Йеллен.

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