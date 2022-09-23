23 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 01:16 — REGNUM Возвращение в Российскую Федерацию 55 военнопленных, находившихся в плену у киевского неонацистского режима, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 23 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Успешный обмен стал результатом сложного переговорного процесса. С подконтрольной киевскому неонацистскому режиму территории бывшей УССР были возвращены 55 военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской Народных Республик, которым в плену грозила смертельная опасность. В Минобороны заострили внимание на том, что условия содержания в киевских застенках представляли серьёзную угрозу жизни и здоровью военнопленных.

«С возвращением мужики. Ад позади. Вы выполнили свой долг с честью», — уверен Даниф И.

Многие пользователи поделились своими эмоциями по поводу возвращения наших военных из нацистского плена. Граждане рады узнать, что ребята вернулись живыми и уже успели пообщаться с родными, которые всё это время места себе не находили.

«Слава Богу! Семьи дождались ребят живыми!» — написала Елена Б.

«Ура! Безумно рад, что наши пацаны наконец-то дома, с родными и близкими!» — отметил Сергий Б.

Некоторые комментаторы уверены, что бывшим военнопленным, вернувшимся из ежовых рукавиц киевского неонацистского режима, придётся ещё долго оправляться от всего того, что им пришлось пережить.

«Ребята, с возвращением домой и скорейшего выздоровления, как физического, так и психологического», — обратился Михаил Б.

«Поздравляю родных! Представляю сейчас их состояние! Ну а всем освобожденным — дай бог здоровья!» — пишет Наталия Н.

Часть людей отметила, что военнопленные были освобождены из нацистских застенок в результате обмена. Обменяли же их не на кого-нибудь, а на самых отмороженных нацистов, чей батальон был признан в России террористическим и экстремистским.

«Да уж. А кто-то ведь обещал суд над нацистами из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но тем не менее решил отпустить их домой. Чтобы они снова убивали мирное население и солдат России? А Медведчук, он тоже пленный? На каком направлении он воевал за Россию, на харьковском или на запорожском?» — спрашивает Дмитрий Б.

Виктор Медведчук Официальное интернет-представительство президента России

Ряд пользователей считает, что какова бы ни была цена обмена, его всё равно нужно было провести, что не допустить, чтобы наши ребята сгинули в лапах нацистов.

«Это горький обмен, потому что за наших ребят пришлось освободить нацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее наши парни стоят всего на свете. Папы, братья и сыновья к своим семьям вернулись. Это главное», — указывает Никита Б.

«Плевать на киевских нациков, кого бы там не обменяли. Самое главное, что наши ребята освободились из этого кошмара и вернулись домой. Неизвестно ведь, как быстро их пленение закончилось бы смертным приговором в нацистских застенках», — подметил Мирослав Г.

Напомним, 22 сентября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что находившиеся в плену у киевского неонацистского режима 55 российских военнопленных возвращены в Российскую Федерацию.