Нью-Йорк, США, , 23:33 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН провела встречу с премьер-министром Федерации Сень-Китс и Невис Тененсом Дрю.

Вьоса Османи и Давид Сассоли. 12 января 2021 года, Брюссель President-ksgov.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили двусторонние отношения и перспективу их углубления, при этом глава Косово обратилась к Дрю с просьбой о поддержке вступления Косово в международные организации.

Напомним, ранее сообщало о встрече Османи с президентом США Джозефом Байденом.

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