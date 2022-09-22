Приштина, Сербия, 22 сентября, 2022, 23:27 — ИА Регнум. В Косово 22 сентября впервые прошел Саммит Западных Балкан по цифровым технологиям.

Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo Премьер-министр Косово Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при поддержке ЕС свыше 3,5 тысячи молодых граждан Косово прошли обучение различным специальностям в сфере ИКТ.

В 2022 г. ученики старших классов косовских школ получили свыше 900 бесплатных купонов на прохождение курсов в этой сфере. В новом учебном году было выделено 1356 стипендий для студентов, изучающих науку, технологии, инженерию и математику.

Как подчеркнул приехавший на саммит премьер-министр Косово Альбин Курти, именно у молодежи есть потенциал для «цифровой трансформации Косово». Политик напомнил, что на прошлой неделе правительство выпустило законопроект о кибербезопасности.