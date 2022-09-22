Вашингтон, 22 сентября, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Американский рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус) объявил дату премьеры своего второго студийного альбома. Об этом пишет портал Hypebeast.

Цитата из видеоинтервью Offset

Так, новая пластинка музыканта увидит свет 11 ноября 2022 года. Предыдущий полноформатный проект Offset под названием Father of 4 вышел в 2019 году.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Бьорк (Бьорк Гвюдмюндсдоуттир) опубликовала видеоклип под названием Ancestress. В ролике певица обращается к покойной матери, возглавляя траурную процессию.