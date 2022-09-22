Вашингтон, 22 сентября, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Министерство финансов США сформирует специальный отдел для изучения нежелательных побочных последствий от вводимых Вашингтоном санкций в отношении других стран, сообщает 22 сентября Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Отмечается, что ведомство объявило вакансию на должность «главного экономиста отдела санкционногого экономического анализа» с заработной платой до $176 тысяч в год.

В обязанности нового подразделения будет входить анализ потенциальных негативных последствий от разрабатываемых санкций для отдельных отраслей американской экономики, оценка возможностей для их нивелирования и подготовка соответствующих рекомендаций для уполномоченных органов.

Профильный заместитель министра финансов США Уолли Адейомо заявил, что новое подразделение должно стать «новым постоянным домом для санкционного анализа, который позволит повысить эффективность текущих и будущих программ».