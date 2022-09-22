Брюссель, , 23:17 — REGNUM 22 сентября в Брюсселе на «Стадионе короля Бодуэна» национальная сборная Бельгии по футболу в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 встретится со сборной Уэльса. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Кевин Де Брёйне Эдгар Брещанов

На матч назначена турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком. Ассистенты главного судьи — Серкан Олгунджан и Ердин Сезертам.

Стартовые составы команд:

Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Зено Дебаст, Ян Вертонген, Янник Феррейра Карраско, Тома Менье, Аксель Витсель, Юри Тилеманс, Кевин Де Брёйне, Эден Азар, Миши Батшуайи.

Уэльс: Уэйн Хеннеси, Неко Уильямс, Крис Мефам, Джо Родон, Коннор Робертс, Рис Норрингтон-Дэвис, Меттью Смит, Бреннан Джонсон, Итан Ампаду, Даниэль Джеймс, Киффер Мур.