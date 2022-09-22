Приштина, Сербия, 22 сентября, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 22 сентября провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Флаг Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, делегацию возглавлял заместитель председателя ЕБРР по вопросам политики и партнерства Марк Бауман. Также в состав делегации вошли заместитель директора ЕБРР по вопросам управления и политики Олег Левитин и глава отделения ЕБРР в Косово Нейл Тейлор.

В ходе встречи Курти назвал ЕБРР ключевым партнером Косово по вопросам развития, а также поблагодарил правление банка за постоянную поддержку.

Косовскую сторону на встрече представляли также министр финансов, труда и переводов Хекуран Мурати и заместитель Курти Бесник Бислими.

Стороны обсудили пакет мер по экономическому возрождению Косово после пандемии. Представители Косово выразили приверженность зеленому переходу, улучшению бизнес-среды и повышению качества жизни граждан.