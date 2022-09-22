Подгорица,
22 сентября 2022, 23:23 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович 22 сентября в интервью для телепередачи Balkan Talks на канале Euronews Albania заявил, что Черногория не присоединится к инициативе Open Balkan, а считающего по-другому уходящего премьер-министра Дритана Абазовича назвал «манипулятором».
Мило Джуканович
Predsjednik.me
«Независимо от того, что говорят [президент Сербии Александр
] Вучич
и [премьер-министр Албании Эди
] Рама
, я воспринимаю это как альтернативу Берлинскому процессу, и отношение наших западных партнеров воспринимается мной как ожидаемое. Почти ожидаемо, что он поддержит любую региональную альтернативу, не углубляясь в детали. Так что я ценю всех, кто поддерживает «Открытые Балканы», как ценю любую региональную инициативу. Но это не освобождает меня от обязанности публично говорить Черногории, о том, что лучше для нашей страны. Я думаю, что членство в ЕС — лучшее решение, и если мы этого захотим, я думаю, что Берлинский процесс приведет нас к европейской интеграции».
Мило Джуканович
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что посол США в Албании поддержала инициативу Open Balkan.
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