Братислава, 22 сентября, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Теперь, когда в РФ объявлена мобилизация, ситуация на территории б. УССР станет для ВСУ по-настоящему плачевной, заявил 23 сентября в своём видеообращении словацкий политик Любош Блага.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

Заявив, что «расширение НАТО» несёт в себе большую опасность, политик сказал, что ненависть — плохой помощник в борьбе за мир.

«Что ж, если Запад хочет третьей мировой войны, он сделает для этого всё, что в его силах, — сказал Блага. — Поздравляем».

Он добавил, что ВС РФ заняли пятую часть территории б. УССР «без всякой мобилизации», теперь же к ним присоединятся 300 тысяч военных с боевым опытом, к тому же у России 25 млн в резерве. Так что же хотят жители б. УССР? Может быть, «умереть за интересы Америки?»

Блага констатировал, что «американцы воюют с русскими до последнего» жителя б. УССР — вот в чём причина продолжения боевых действий. Сколько ещё должно их умереть «из-за геополитических игр»?

«Сколько еще мы будем мёрзнуть в Европе, Словакии? Потому что западные лидеры буквально расистски ненавидят Россию?» — спросил Блага, добавив, что спецоперации не было бы без майдана, расширения НАТО, наглости Зеленского и американского оружия.