Нью-Йорк, США, 22 сентября 2022, 23:05 — REGNUM Североатлантический альянс желает присоединиться к территории, контролируемой киевским режимом, заявил 22 сентября глава киевского МИД Дмитрий Кулеба.
Такое заявление он сделал журналистам в кулуарах Совета Безопасности ООН.
Отвечая на вопрос о стремлении Киева к членству в НАТО, Кулеба заявил, что теперь Североатлантический альянс хочет присоединиться к Киеву.
«Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к [бывшей УССР]», — сказал Кулеба.
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