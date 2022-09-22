Нью-Йорк, США, , 23:05 — REGNUM Североатлантический альянс желает присоединиться к территории, контролируемой киевским режимом, заявил 22 сентября глава киевского МИД Дмитрий Кулеба.

Такое заявление он сделал журналистам в кулуарах Совета Безопасности ООН.

Отвечая на вопрос о стремлении Киева к членству в НАТО, Кулеба заявил, что теперь Североатлантический альянс хочет присоединиться к Киеву.

«Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к [бывшей УССР]», — сказал Кулеба.

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