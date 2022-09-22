Москва, 22 сентября, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Россия может найти способ заставить киевский режим обменивать взятых в плен российских военнослужащих не только на элитных нацистов, но и на рядовых пленных из ВСУ, написал 22 сентября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«[Киевский режим] не хочет забирать своих ВСУшников, это факт. Офис Зеленского и слышать не хочет об обычных мобиках и солдатах, они хотят только нацистов. Нацисты раскручены, и на них неплохо делается президентский рейтинг», — отметил Руденко.

Предложения об обмене следует делать публично, называя при этом все имена, полагает военкор, «чтобы родственники находящихся у нас пленных пошли и штурмом взяли рассадник сатанистов в Киеве — офис президента».

Как сообщалось ранее, в результате обмена были освобождены более 50 российских солдат и офицеров, а также политик Виктор Медведчук. В обратном направлении проследовали 215 человек, включая лидеров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — они будут находиться в Турции.