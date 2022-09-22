Тирана, , 23:20 — REGNUM Правительство Албании 22 сентября приняло пакет мер по поддержке населения в период экономического кризиса.

Мать одиночка loc.gov

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, министр здравоохранения и социальной защиты Огерта Манастилиу заявила, что выгодоприобретателями пакета станут 64 тысячи албанских семей.

С 1 октября в Албании будет удвоен размер социальных выплат, в том числе для женщин, в одиночку воспитывающих двоих детей. Пособия для многодетных семей будут удвоены с января 2023 года. Удвоен размер экономической помощи для лиц старше 65 лет, не получающих пенсию. По словам Манастирлиу, такая помощь является «устойчивой и долгосрочной».

Ранее пакет мер по поддержке населения приняло правительство Косово.

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