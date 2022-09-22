Варшава, , 22:46 — REGNUM 22 сентября в Варшаве на стадионе «ПГЕ Народовы» национальная сборная Польши по футболу в матче пятого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Роберт Левандовский (сс) Sven Mandel

Матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Ассистенты главного судьи — Хосе Энрике Наранйо Перес и Диего Санчем Рохо. Резервнй арбитр — Сантьяго Хайме.

Стартовые составы команд:

Польша: Войцех Щенсный, Якуб Кивер, Ян Беднарек, Камиль Глик, Пшемыслав Франковский, Никола Залевский, Кароль Линетти, Гжегож Крыховяк, Себастьян Шиманьский, Петр Зелиньский, Роберт Левандовски.

Нидерланды: Ремо Пасвеер, Юрриен Тимбер, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Дэйли Блинд, Дензел Думфрис, Френки де Йонг, Тейн Копмейнес, Коди Гакпо, Стевен Бергвейн, Мемфис Депай.