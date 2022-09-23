23 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 00:50 — REGNUM Заявление главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина о том, что бывший депутат законодательного органа киевского террористического режима, оппозиционный политик Виктор Медведчук освобождён из киевского плена, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Флаг ДНР Иван Шилов, ИА REGNUM

Пушилин напомнил, что Медведчук принимал активное участие в минском процессе, когда занимал должность главы оппозиционной партии, помогал освободить более тысячи человек, попавших в плен киевским нацистам. Глава ДНР уверен, что Медведчуку спасли жизнь, вызволив его из тюрьмы, потому что дальнейшие условия задержания, похожие больше на застенки гестапо, вскоре отняли бы у него жизнь.

«Теперь те, кто обещал, что нацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ни на кого не обменяют, могут спать спокойно, ведь если больше некого менять, то не обменяют никогда», — написал Андрей Б.

Многие пользователи отметили, что вызволение Медведчука произошло как-то уж слишком скрытно, что может указывать на то, что не все, кто был ответственен за это, хотели, чтобы процесс передачи был предан широкой огласке.

«Освободили, да? Как странно совпало, что его выпустили одновременно с тем, как произошёл обмен на нацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его что, просто так отдали, безвозмездно?» — спрашивает Алёна С.

Некоторые комментаторы напрямую связали освобождение Медведчука с обменом пленных, в результате которого на свободе оказались те, кого представители российского руководства обещали не отдавать.

«Мы никогда не обменяем главарей «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)! Только суд!» — говорили они. И устав трибунала разработали, и членов Евросоюза пригласили по такому поводу. И после этого вы хотите, чтобы вам верили и доверяли? Хотите повысить патриотизм?! Патриотизм повышается не поднятием флагов в школах», — указывает Наталия С.

Часть людей не понимает, какое значение для России имеет Медведчук, если даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что это просто киевский политик, который не имеет никакого отношения к нашей стране.

Виктор Медведчук Официальное интернет-представительство президента России

«А Медведчук — это российский офицер? Может быть, он ценный пилот Су-57? А может быть, молодой парень-военнослужащий, по несчастью угодивший в плен к нацистам? А может всё-таки, это олигарх, ответственный за провал наступления на Киев, не подготовив ничего для перехода власти к пророссийским силам? Зачем нам это в России?» — задаётся вопросом Николай Ф.

«Так он же [житель бывшей УССР]. На российской стороне не воевал. В каком плену он был, чтобы обменивать его на киевских боевиков? На кой-чёрт этот олигарх нам сдался?» — спрашивает Светлана С.

Нашлись и те, кто уверен, что после скандального обмена и освобождения Медведчука среди населения России может возникнуть серьёзный кризис доверия.

«В руководстве России должны теперь уяснить одно: обещания нарушила Москва, а Киев сдержал своё слово. Зеленский клялся, что «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет на свободе — это произошло. Наши клялись, что этого никогда не будет, и вот что мы имеем. Как можно так играться с доверием российского народа?!» — ужасается Мария У.

Напомним, 22 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил журналистам о том, что бывший депутат законодательного органа киевского террористического режима, оппозиционный политик Виктор Медведчук освобождён из киевского плена.