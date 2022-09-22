Дамаск, , 22:44 — REGNUM В районе сирийского порта Тартус произошло крушение катера с мигрантами, погибли не менее 34 человек, сообщает 22 сентября радиостанция Sham FM.

Мигранты

На данный момент администрация морских портов Сирии заявляет о спасении 14 человек.

«Число погибших в результате крушения катера у берегов Тартуса возросло до 34 человек, спасены 14. Спасательная операция продолжается», — сообщает радиостанция.

По информации сирийских СМИ, потерпело крушение судно, которое несколько дней назад вышло в море из Ливана с гражданами Сирии, Ливана и Палестины, а также с людьми с невыясненным гражданством. По словам одного из спасённых, на судне было около 150 человек.