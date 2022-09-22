Вашингтон, 10 мая, 2018, 20:01 — ИА Регнум. Ряд организационных ошибок, включая отсутствие надлежащей подготовки и ситуационной осведомленности, привели к гибели американских военных в Нигере во время засады, устроенной исламистами, говорится в докладе Пентагона, 10 мая сообщает Reuters.

«В ходе расследования выявлены индивидуальные, организационные и институциональные сбои и ошибки, которые способствовали трагическим событиям, произошедшим 4 октября 2017 года», — говорится в восьмистраничном резюме отчета.

В отчете говорится, что еще до того, как группа американских военнослужащих прибыла в Нигер, из-за высокой текучки кадров им не удалось пройти важную предварительную подготовку перед развертыванием.

Только половина команды прошла совместные тренировки к моменту, когда американские военные прибыли в Нигер осенью 2017 года.

В 2017 году 3 октября команда американского спецназа совместно с военными Нигера приняла участие в охоте на главаря террористов, связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недалеко от деревни Тилоа.

Команда американского спецназа не проходила подготовку для выполнения этой миссии и не уведомила высшее руководство о своем участии в данной операции. Группа спецназа неверно охарактеризовала предстоящую миссию.

На обратном пути к своей базе, после выполнения отдельной миссии по сбору разведданных, команда остановилась в деревне Тонго Тонго, чтобы пополнить запасы. Именно тогда солдаты США и военные Нигера подверглись нападению 50 боевиков.

Отчет Пентагона оставил без ответа ряд ключевых вопросов, например, почему команда спецназа обратилась за помощью только через час после того, как попала под огонь боевиков, и кто должен понести ответственность за случившееся?

Напомним, в Нигере находятся около 800 американских солдат. Вашингтон имеет военную базу в столице Нигера Ниамей и строит еще одну базу в городе Агадес, стоимостью около $100 млн.