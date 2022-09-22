Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Мир катится к большому военному конфликту, заявил 22 сентября сербский президент Александр Вучич на полях 77-й сессии ГА ООН.

NATO North Atlantic Treaty Organization Йенс Столтенберг и Александр Вучич

Давая прогноз на ближайшее будущее, сербский лидер отметил, что скоро боевые действия не прекратятся — «будет только тяжелее».

«Я руководствуюсь логикой железного детерминизма, выстраиваю факты, я слишком серьёзный человек, чтобы говорить глупости, — сказал Вучич. — Геополитическая мировая ситуация идет вниз, и мы станем свидетелями большого, большого, большого мирового конфликта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вучич после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации заявил, что к словам главы России следует отнестись серьёзно, поскольку в Кремле не склонны блефовать.