Нижний Новгород, , 22:34 — REGNUM Противостояние России и коллективного Запада, который поддерживает киевский режим вышло на новый уровень. В таких условиях частичная мобилизация в России логична и оправдана. Об этом 22 сентября ИА REGNUM сказал политический аналитик из Нижнего Новгорода Дмитрий Скворцов.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Противостояние России и коллективного запада в б. УССР вышло на новый уровень. По мнению аналитика, цели СВО постепенно трансформируются.

«Ситуация, которая была на 24 февраля 2022 года виделась несколько иначе, как с точки зрения международного положения, с точки зрения происходящего на Донбассе, так с точки зрения внутриполитического положения России. В той ситуации были определенные планы, возможно они были построены на не вполне верных предпосылках и позже были скорректированы. Первая корректировка произошла, когда Россия вывела силы из Киевской, Черниговской и Сумской областей», — напомнил он.

Дмитрий Скворцов считает, что «с учетом наращивания поставок оружия [киевскому режиму] и достаточно массового участия западных ЧВК в боях на территории [б. УССР] происходит следующая корректировка ведения СВО».

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«Ситуация на конец сентября сильно отличается от ситуации в марте–апреле. Сейчас другой уровень противостояния, как с точки зрения задействованной техники, так с точки зрения тактики оперативного командования, к которому на стороне киевского режима активно подключились офицеры НАТО. Поэтому усиление со стороны России вполне логично.

Возможность вести СВО теми подразделениями, которые находились в б. УССР, условно, с февраля, стало затруднительно. Людей стало не хватать», — пояснил Скворцов.

Собеседник напомнил, что одной из причин событий на Харьковском фронте стало то, что «на этих рубежах стояли, по большей части, луганские ополченцы на которых обрушился серьезный удар подготовленных частей ВСУ, иностранных наемников и ЧВК».

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