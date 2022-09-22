Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 22 сентября встретился с президентом США Джозефом Байденом на полях 77-й Генеральной Ассамблеи ООН.

Sdsm.org.mk Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, о встрече с Байденом и его женой Джилл сообщил сам Ковачевски:

«Стратегическое партнерство с США для нас как для страны исключительно важно для достижения наших ключевых намерений и приоритетов.

Плечом к плечу с Соединенными Штатами, мы вместе стоим за реализацию наших намерений по укреплению демократических процессов и продвижению социально-экономического развития нашей страны».