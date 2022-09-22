Загреб, 22 сентября, 2022, 22:26 — ИА Регнум. 22 сентября в Загребе на стадионе «Максимир» сборная Хорватии по футболу в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 встретится со сборной Дании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Fanny Schertzer Лука Модрич

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ассистенты главного судьи — Филиппо Мели и Стефано Алассио.

Стартовые составы команд:

Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Шутало, Борна Соса, Йошко Гвардиол, Йосип Юранович, Лука Модрич, Матео Ковачич, Марцело Брозович, Андрей Крамарич, Иван Перишич, Марио Пашалич.

Дания: Каспер Шмейхель, Йоаким Андерсен, Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Йоаким Мэле, Томас Делейни, Даниэль Васс, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Мартин Брэйтуэйт, Кристиан Эриксен, Андрес Сков Ольсен.