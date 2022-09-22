Таллин, , 22:35 — REGNUM Жителям Эстонии следует готовиться к вероятным перебоям в работе сетей электроснабжения, заявила вечером 22 сентября эстонский премьер-министр Кая Каллас, выступая по национальному телевидению.

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По её словам, перебои могут возникнуть в случае отключения Эстонии, Латвии и Литвы от энергосистемы России.

«Хотя Эстония годами готовилась к экстренной десинхронизации от российской электросистемы, временные проблемы с электроснабжением все же могут возникнуть. К возможным отключениям электроэнергии должны быть готовы все — и госучреждения, и компании, и отдельные люди. Я призываю вас подумать о том, как вы справитесь с отключением электроэнергии», — сказала Каллас.

Напомним, ещё в 2018 году Эстония, Латвия, Литва, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе соглашение о синхронизации своих энергосетей с сетями Европы до конца 2025 года.

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