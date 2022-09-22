Ростов-на-Дону, , 22:18 — REGNUM На полях Ростовской области продолжаются осенний сев и жатва. Озимыми культурами засеяно уже 500 тыс. гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 22 сентября.

Уборка озимого ячменя в ООО им. С. М. Кирова Александр Погожев © ИА REGNUM

«На сегодняшний день к посевной кампании уже приступили 32 из 43 района области, озимыми засеяно уже более 500 тысяч гектаров, что составляет 18% от плана осеннего сева. Погода благоприятствует проведению посевной, периодически выпадающие осадки помогают пополнить запасы влаги в почве, необходимые для формирования всходов», — отметил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Труженики села собирают урожай поздних зерновых культур (кукуруза, сорго, рис, просо, гречиха), валовой сбор которых уже превысил 53 тыс. тонн. Продолжается уборка масличных культур (рапс, горчица, лен, подсолнечник), общий вес которых составляет 698 тыс. тонн.

Продолжается также сбор нового урожая плодов и овощей.