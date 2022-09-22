Приштина, Сербия, 22 сентября, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Депутат из рядов партии власти Косово Движение за самоопределение Дималь Баша 22 сентября в ходе заседания парламента Косово заявил, что учителя держат 300 тысяч косовских детей в заложниках из-за 16 евро.

Rachel librarian Забастовка

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по словам Баши, 15% инфляция «съела» 66 евро из заработной платы педагогов (средний размер которой составляет 440 евро). Депутат подчеркнул, что 50 евро будут компенсированы в рамках пакета по поддержке населения в период инфляции в ближайшие три месяца.

По словам депутата, в текущих условиях обосновать необходимость забастовки не смогут даже оппозиционеры.

Напомним, 25 августа работники правительственных учреждений Косово начали забастовку, в которой массово стали участвовать педагоги. Почти все государственные школы и детские сады в Косово не работают уже месяц.