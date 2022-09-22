Улан-Батор, 22 сентября, 2022, 22:15 — ИА Регнум. На фоне объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в монгольских соцсетях появились сообщения об очередях на границе России с Монголией.

ИА REGNUM Фейк

Министерство иностранных дел Монголии прокомментировало сообщения в соцсетях об очередях на МАПП «Кяхта-Алтанбулаг».

«Погранпереход Алтанбулаг работает в штатном режиме. Никаких очередей нет», — сообщили в МИДе.

Главное управление охраны границы также подтвердило эту информацию.

«Ситуация на погранпереходе Алтанбулаг нормальная. В среднем за день проходит 1000 человек, есть очередь. Сообщение о том, что резко увеличился поток российских граждан из-за ситуации в России, не соответствует действительности», — сообщила пресс-служба Главного управления охраны границы Монголии корреспонденту ИА REGNUM.

По данным Главного управления охраны границы, 20 сентября через МАПП Кяхта-Алтанбулаг пересекли 263 гражданина России, 21 сентября — 643.