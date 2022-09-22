Москва, , 22:19 — REGNUM Среди граждан ДНР и ЛНР, находящихся сейчас в РФ, идею референдума о воссоединении с Россией поддерживает абсолютное большинство — 95%, сообщает 22 сентября ВЦИОМ.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

Отмечается, что большинство, а именно 84% донбассцев, находящихся сейчас в России, заявили, «что скорее приняли бы участие в голосовании по вопросу территориальной принадлежности ДНР и ЛНР, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье».

При этом каждый десятый скорее не принял бы участие в голосовании и шесть процентов затруднились с ответом или пока не определились.

«Абсолютное большинство опрошенных, готовых принять участие в голосовании, хотели бы, чтобы после завершения военной операции территории ДНР и ЛНР вошли в состав России (95%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

При этом три процента заявили, что ДНР и ЛНР должны стать самостоятельными государствами, два процента затруднились ответить.

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