Бишкек, 22 сентября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали 19-летнего жителя столицы Киргизии, создавшего интернет-магазин по продаже водительских удостоверений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

На допросе задержанный сознался в размещении в интернете объявлений об изготовлении водительских удостоверений всех категорий с официальной государственной регистрацией.

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Деньги от незаконных сделок поступали на электронный кошелек, после чего злоумышленник выводил их на банковские карты.

Подозреваемый в мошенничестве добровольно выдал сотрудникам милиции эти банковские карты, а также мобильный телефон, к которому был привязан аккаунт созданного им интернет-магазина.

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