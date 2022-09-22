Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. В Ростовской области растёт заболеваемость ОРВИ. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Роспотребнадзора 22 сентября.

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Так, с по 18 сентября на Дону зарегистрировано более 25,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня предшествующей недели на 13,4%. У 32 больных был выявлен коронавирус.

В рамках предсезонной прививочной кампании прививку против гриппа получили 345 529 человек или 8,3% от численности населения.