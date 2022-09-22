Новая Каховка, Бывш. УССР, 22 сентября 2022, 22:28 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима вечером 22 сентября вновь обстреляли город Новая Каховка в Херсонской области, сообщает военно-гражданская администрация города в своем Telegram-канале.
ВСУ пытались нанести ракетный удар, российские системы ПВО сбили несколько боеприпасов.
Отмечено, что под обстрел попала территория Каховской ГЭС.
«В Новой Каховке вновь работает ПВО, восемь воздушных взрывов. Под ударом снова Каховская ГЭС», — указано в сообщении.
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