Новая Каховка, Украина, 22 сентября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима вечером 22 сентября вновь обстреляли город Новую Каховку в Херсонской области, сообщает военно-гражданская администрация города в своем Telegram-канале.

Липунов Дмитрий Плотина Каховской ГЭС. Новая Каховка. Украина

ВСУ пытались нанести ракетный удар, российские системы ПВО сбили несколько боеприпасов.

Отмечено, что под обстрел попала территория Каховской ГЭС.

«В Новой Каховке вновь работает ПВО, восемь воздушных взрывов. Под ударом снова Каховская ГЭС», — указано в сообщении.