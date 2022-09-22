Тирана, , 22:22 — REGNUM Посол США в Албании Юри Ким 22 сентября высказалась в поддержку инициативы Open Balkan.

Юри Ким, посол США в Албании Al.usembassy.gov

Албанское новостное агентство Lapsi приводит текст заявления Ким:

«Мы поддерживаем право стран Западных Балкан быть интегрированными в Европейский союз и интегрироваться между собой.

Мы продолжаем поддерживать все усилия. Включая инициативу Open Balkan, которая последовательно вносит вклад в процесс интеграции в ЕС и открыта для всех шести стран».

Заявление Ким было сделано на пресс-конференции по случаю столетней годовщины установления дипломатических отношений между Албанией и США.

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