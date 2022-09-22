Посол США в Албании поддержала инициативу Open Balkan
Тирана, 22 сентября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Посол США в Албании Юри Ким 22 сентября высказалась в поддержку инициативы Open Balkan.
Al.usembassy.gov
Юри Ким, посол США в Албании
Албанское новостное агентство Lapsi приводит текст заявления Ким:
«Мы поддерживаем право стран Западных Балкан быть интегрированными в Европейский союз и интегрироваться между собой.
Мы продолжаем поддерживать все усилия. Включая инициативу Open Balkan, которая последовательно вносит вклад в процесс интеграции в ЕС и открыта для всех шести стран».
Заявление Ким было сделано на пресс-конференции по случаю столетней годовщины установления дипломатических отношений между Албанией и США.