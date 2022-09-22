Бишкек, 22 сентября, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Лишь 15 зарубежных компаний, которые реализуют услуги в электронной форме в Киргизии, зарегистрировались в качестве плательщика налога на добавленную стоимость в бюджет республики. Об этом сообщили в налоговой службе.

DonkeyHotey Налоги

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Удаленную налоговую регистрацию прошли четыре компании из Нидерландов, по две компании из России, США и Великобритании, а также по одной компании из Ирландии, Объединенных Арабских Эмиратов, Армении, Казахстана и с Кипра.

Напомним, что так называемый «налог на Google» должны платить иностранные организации, оказывающим услуги в цифровом формате на территории Киргизии без использования доменного имени или IP-адреса, зарегистрированного в республике. Его ставка составляет 12% от суммы реализованных услуг.

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