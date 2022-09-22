22 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:37 — REGNUM Новость об опровержении Северной Кореей поставок России оружия и боеприпасов вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей. Причем многие из них осудили США за распространения данных слухов, обвинив при этом Вашингтон в лицемерии и напомнив о том, что Штаты беспрестанно отправляют оружие на миллиарды долларов киевскому режиму и Израилю.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 22 сентября заместитель директора главного управления технического обеспечения минобороны КНДР заявил, что все заявления США на эту тему призваны подорвать имидж Пхеньяна. Он также отметил, что у государства есть право разрабатывать, производить, владеть, а также экспортировать и импортировать военную технику, а потому ни у кого нет права выступать в адрес Северной Кореи с подобной критикой.

Американские интерент-пользователи обсудили ситуации под соответствующими публикациями в американских изданиях.

«За кого США себя принимают? Они продают оружие киевскому режиму, но не хотят, чтобы другие тоже продавали?» — недоумевает @Dre_Abraham1.

«Я сейчас не понял. США — главный спонсор оружия в мире — не хочет делить рынок с КНДР? И поэтому он пытается сливать КНДР всякими обвинениями?» — предполагает Coffefever.

«О нет! Только США могут это делать», — иронизирует @TomyrisDi.

«Почему в глазах США является неправильным, что КНДР экспортирует свое оружие в Россию, когда большая часть военной техники и оборудования, используемого в вооруженных конфликтах по всему миру, прямо или косвенно связана с самими США?» — спрашивает @MiteiRober.

«Я уверен, что КНДР СТРАШНО боится Байдена и Камалы…» — иронизирует @CUnorthodoxx.

«И что? Я думаю, что мировой лидер, живущий на другом конце света, попросит США пойти подальше», — отмечает @BrianBernard77.

Ким Чен Ын U.S. Department of State

«Северная Корея без патентов и хороших металлов. Единственное, что они могут сделать — это оружие с технологией 50-х годов», — считает Emilio.

«На месте Байдена я бы побоялся бросаться пустыми словами в адрес КНДР», — делится Jeffrey T.

«Все «страшные угрозы» США — это просто риторика. Каждый отставной американский командир и посол говорит, что у Северной Кореи есть несколько тысяч артиллерийских установок и ракет, направленных на Сеул. Все огневые средства спрятаны в горах и лесах, очень трудно даже бомбардировщикам/истребителям достать их. По словам бывших американских командиров, всего полчаса артиллерийского огня, и весь Сеул будет сравнен с землей. Это я к тому, что США не нужно злить КНДР», — рассуждает Hong J.

«Но США ежегодно продают Израилю оружие на сумму около миллиарда долларов, которое ежедневно используется для убийства невинных палестинцев», — напоминает @dibyendux.

«То есть только США разрешено продавать смертоносное оружие жестоким диктатурам?» — спрашивает @PseudoBeeks.

«Ну, вообще-то это США возглавляют #ТОП10 крупнейших стран-экспортеров оружия в мире. Сразу скажу жителям бывш. УССР: вы думаете, что умираете за свою страну, но вы умираете за промышленников», — комментирует @chose_autre.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее северокорейские власти решительно осудили клевету с американской стороны, предостерегая от распространения такого рода сообщений и советуя Вашингтону «держать язык за зубами».

Отметим, что в американских СМИ появились сообщения о том, что Россия из-за западных санкций якобы закупает у КНДР боеприпасы.

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