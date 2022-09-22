Брюссель, 22 сентября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Доля международных платежей в евро в августе опустилась до минимального значения с июня 2020 года, следует из опубликованных 22 сентября данных межбанковской системы SWIFT.

ИА REGNUM Евро

Как сообщается, доля евро в международных расчётах по итогам августа составила 34,49%, опустившись на 1 процентный пункт по сравнению с июлем.

Согласно данным SWIFT, самой популярной валютой для международных платежей остаётся доллар, доля которого в расчётах за месяц выросла на 1,44 процентного пункта и достигла 42,63%.

В пятерку наиболее популярных валют также вошли британский фунт с долей в 6,45%, японская йена — 2,73%, китайский юань — 2,31%.