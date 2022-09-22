Москва, 22 сентября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. В Латвии людей разделят на классы в связи с ужесточением правил продления ВНЖ гражданам России и Белоруссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Латвии

«Процесс получения вида на жительство и гражданства Латвии для ряда категорий лиц Рига ожидаемо ужесточила. Всё к этому шло. Только открытым остаётся вопрос. Так как в Латвии находится часть псевдопатриотов России, то какое отношение будет к ним? Выделят ли их в отдельную категорию лиц, которым предоставляется ВНЖ на льготных условиях и впоследствии гражданства Латвии? Или они попадут под общие рамки и будут лишены льгот и перспектив получить местное гражданство, если у них его нет. Думаю, что будет проводиться классовая сегрегация. И Латвия будет формировать повестку, исходя из того, кем является этот человек. Если он окажется либералом, то на него такие ограничения распространяться не будут», — предположил собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что Сейм Латвии ужесточил правила продления вида на жительство гражданам России и Белоруссии.