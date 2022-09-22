Нижний Новгород, , 21:56 — REGNUM В Нижнем Новгороде откроют пять избирательных участков для беженцев, желающих проголосовать на референдуме о воссоединении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской с Россией. Об этом сообщили в избирательной комиссии Нижегородской области.

Нижний Новгород Aleksey Igonin

Очное голосование в них будет проходить 27 сентября.

Отмечается, что эвакуированные из этих регионов граждане, находящиеся в пунктах временного размещения, также смогут участвовать в референдуме в период с 23 по 26 сентября.

Для этого к ним прибудут сотрудники избирательной комиссии, которые привезут с собой бюллетени для голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Донецкой и Луганской республик, а также освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей в сентябре 2022 года объявили о намерении провести референдумы о возвращении в состав России.