Нью-Йорк, США, , 22:20 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 22 сентября побеседовала с США Джозефом Байденом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Джо Байден © Gage Skidmore

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, вместе с Османи на встрече присутствовал ее муж Приндон Садриу, президента США сопровождала его супруга Джилл Байденн.

Все четверо сделали совместное фото, которое Османи выложила в социальных сетях с подписью «Вечная дружбы и непоколебимое партнерство с США».

77-я ассамблея ООН была посвящена специальной военной операции России на территории б. УССР и глобальному продовольственному кризису.

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