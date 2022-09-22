Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 22 сентября побеседовала с США Джозефом Байденом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Gage Skidmore Джо Байден

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, вместе с Османи на встрече присутствовал ее муж Приндон Садриу, президента США сопровождала его супруга Джилл Байденн.

Все четверо сделали совместное фото, которое Османи выложила в социальных сетях с подписью «Вечная дружба и непоколебимое партнерство с США».

77-я ассамблея ООН была посвящена специальной военной операции России на территории б. УССР и глобальному продовольственному кризису.