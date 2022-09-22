Лондон, 22 сентября, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте 22 сентября по ошибке поблагодарил президента России Владимира Путина за «вдохновляющее руководство».

Dianna Bonner Борис Джонсон

«Благодарю за вдохновляющее руководство Владимира Путина», — сказал Джонсон.

Чуть позже он пояснил, что в действительности имел в виду Владимира Зеленского и его «вдохновляющее руководство».

Напомним, ранее в Британии произошло несколько скандалов по итогам обследования помещений парламента и кабинета министров на следы наркотических веществ. Самый большой след наркотиков был обнаружен в туалетах.