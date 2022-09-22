Нью-Йорк, США, , 21:47 — REGNUM Российское руководство сделало не тот шаг, которого от него ждали в США. Об этом рассказал 22 сентября на заседании СБ ООН американский госсекретарь Энотони Блинкен.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя объявление российским президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации, глава американской дипломатии обвинил главу России в усилении эскалации. Оказывается, Путину следовало «завершить войну», а он «расширил её».

По словам главы Госдепа, президент России должен был «отвести войска» с территории б. УССР и из Донбасса, а он добавил «ещё 300 тыс. военных», «усилив напряжённость угрозой применения ядерного оружия».

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