Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Российское руководство сделало не тот шаг, которого от него ждали в США. Об этом рассказал 22 сентября на заседании СБ ООН американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

Комментируя объявление российским президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации, глава американской дипломатии обвинил главу России в усилении эскалации. Оказывается, Путину следовало «завершить войну», а он «расширил её».

По словам главы Госдепа, президент России должен был «отвести войска» с территории б. УССР и из Донбасса, а он добавил «ещё 300 тыс. военных», «усилив напряжённость угрозой применения ядерного оружия».

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