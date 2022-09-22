Нижний Новгород, 22 сентября, 2022, 21:45 — ИА Регнум. После объявления частичной мобилизации в соцсетях стал распространяться скан документа, гласящего о том, что с 22 сентября представители военных комиссариатов якобы будут дежурить на постах госавтоинспекции по всей Нижегородской области.

Ложь

Также в этом якобы составленном МВД России акте указано, что военкомы в составе мобильных групп якобы будут проводить проверки и на городских дорогах.

Министерство внутренних дел опровергло эту информацию и заверило, что появившаяся в интернете копия уведомления является подделкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация военных запаса. В ряды Вооружённых сил России, согласно указу главы государства, будут призваны граждане, находящиеся в запасе, имеющие военный опыт и специальность.