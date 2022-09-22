Калмыкия, 22 сентября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. В Калмыкии перезахоронили павших в годы Великой Отечественной войны в калмыцких степях бойцов Красной армии. Останки солдат преданы земле в посёлке Хулхута — у мемориального комплекса, где покоятся останки их боевых товарищей. Об этом 22 сентября в своём телеграм-канале сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Марина Каширская ИА REGNUM Останки солдат, погибших в Рамонском районе

«80 лет назад было создано третье формирование легендарной 28-й армии. Армии, освобождавшей от фашистских оккупантов не только Калмыкию, но и юг России и [бывш. УССР]. Тысячи бойцов полегли в калмыцкой степи. За 30 лет поисковой работы были найдены останки 6 тыс. воинов, восстановлены имена 210 наших героев», — написал он.

Благодаря работе поисковиков Калмыкии и Астраханской области, в посёлке Хулхута с воинскими почестями предали земле останки ещё 49 советских солдат.

«Сейчас на некогда освобождённых ими территориях снова неспокойно. И мы, потомки поколения победителей, сделаем всё, чтобы наши братские народы жили под мирным небом. Низкий поклон тем, кто и сейчас готов встать на защиту родной страны», — отметил Бату Хасиков.