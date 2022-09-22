Нижний Новгород, , 21:43 — REGNUM В соцсетях появились слухи о том, что жители Нижегородской области якобы испытывают сложности с покупкой железнодорожных билетов из-за «ограничений, связанных с частичной мобилизацией».

Поезд «Ласточка» Rzd.ru

Представители «Горьковской железной дороги» опровергли эту информацию и отметили, что никаких запретов на реализацию билетов на поезда в регионе не вводили.

«В настоящее время продажа билетов и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений», — сообщили в пресс-службе «ГЖД».

ИА REGNUM напоминает, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил о частичной мобилизации. По словам главы государства, планируется призвать 300 тысяч человек, числящихся в запасе Вооружённых сил.

При этом российский лидер подчеркнул, что призыву подлежат в первую очередь те, кто служил в армии и на флоте, у кого есть определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.