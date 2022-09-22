Бишкек, 22 сентября, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Японские и киргизские власти договорились о приостановке обслуживания внешнего госдолга Киргизии по ранее полученным от Японии кредитам. Об этом сообщает Министерство финансов сегодня, 22 сентября.

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Отмечается, что Киргизия задолжала Японии в общей сложности более 692,1 млн японских йен (около 291,6 млн рублей).

«Всемирный банк и Международный валютный фонд призвали страны G20 разработать инициативу по приостановке обслуживания долга. Целью этой структуры является снижение финансового бремени в качестве меры противодействия COVID-19», — пояснили в Минфине.

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