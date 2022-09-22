Рейкьявик, , 21:40 — REGNUM Исландская певица Бьорк (Бьорк Гвюдмюндсдоуттир) опубликовала видеоклип под названием Ancestress. Об этом сообщает издание «Афиша Daily».

Бьорк Цитата из видеоклипа Ancestress

В ролике, посвящённом покойной матери, артистка возглавляет траурную процессию на фоне исландской природы. Режиссёром видео выступил Эндрю Томас Хуан, а с аранжировкой и вокалом для песни Бьорк помогал её сын Синдри Элдон.

Напомним, 30 сентября 2022 года Бьорк выпустит свой новый альбом Fossora. Пластинка станет 12-м студийным проектом в дискографии певицы.

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