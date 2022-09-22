Баткен, Киргизия, , 21:39 — REGNUM Специальная комиссия гражданской защиты продолжает подсчёт материального ущерба, нанесённого таджикскими военными в ходе обстрела населённых пунктов в Баткенской области Киргизии. Об этом заявили представители Министерства чрезвычайных ситуаций на брифинге сегодня, 22 сентября.

В Киргизии Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, в результате вооружённого конфликта частично или полностью разрушены 432 жилых дома и 285 хозяйственных построек.

Также оказались повреждены шесть школ, шесть детсадов, два фельдшерско-акушерских пункта, девять административных зданий и 26 автомобилей.

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ИА REGNUM напоминает, что 14 сентября 2022 года на границе Киргизии и Таджикистана разгорелся очередной вооружённый конфликт. По информации киргизской стороны, таджикские пограничники незаконно проникли на неописанный участок границы в Баткенской области Киргизии.

Военные Таджикистана заняли боевые позиции и обстреляли киргизских пограничников, в том числе из миномётов, в ответ на требование покинуть эту местность. Затем обе страны стянули к границе дополнительные силы.

При этом таджикские военные начали использовать бронетехнику, артиллерию и РСЗО «Град» не только против киргизских пограничников, но и против мирных жителей и гражданских объектов, а также захватывать киргизские сёла.

В итоге 16 сентября власти Киргизии и Таджикистана смогли договориться о прекращении огня, но перестрелки на границе продолжались до 18 сентября.

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