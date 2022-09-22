Луганск, , 21:35 — REGNUM Луганская Народная Республика полностью готова к проведению референдума по вопросу о воссоединении с Россией. Об этом сообщается 22 сентября в Telegram-канале Центральной избирательной комиссии ЛНР.

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«ЛНР на 100% готова к проведению референдума о вхождении республики в состав Россйиской Федерации. Все бюллетени доставлены на избирательные участки», — говорится в сообщении.

Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко сообщила, что места для голосования вне помещения начнут работу с 8 часов утра.

Напомним, референдумы по вопросу о воссоединении с Россией будут проходить в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября.